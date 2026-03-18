Galatasaray ilk maçı evinde 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Anfield’da TSİ 23:00’te başlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

LIVERPOOL-GALATASARAY İLK 11’LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen