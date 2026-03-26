UEFA tarafından Liverpool ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına atanan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, belindeki ağrılar nedeniyle karşılaşmayı yönetemedi ve görevini dördüncü hakeme devretti.

Karşılaşma sonrası Marciniak’ın aylarca sahalardan uzak kalacağı ve 2026 Dünya Kupası’nı kaçıracağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. TVP Sport’a konuşan deneyimli hakem, bu söylentileri yalanladı.

Marciniak, “Aylarca uzak kalmama neden olacak bir sakatlığım yok. Sadece bel omurgamda bir problem yaşadım ve Liverpool-Galatasaray maçını bu yüzden yönetmedim.” ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara yeniden başladığını belirten Polonyalı hakem, 29 Mart–3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek FIFA kampına katılacağını ve 2026 Dünya Kupası’nda görev almayı hedeflediğini söyledi.