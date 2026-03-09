UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a konuk olacak Liverpool, İstanbul’a gelecek taraftarlarına yönelik bir bilgilendirme yayımladı.

İngiliz kulübü yaptığı açıklamada ramazan ayı nedeniyle yerel gelenek ve hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

LIVERPOOL: 'YEREL GELENEKLERE SAYGI GÖSTERİN'

Liverpool tarafından yapılan açıklamada, ramazan ayının 19 Şubat’ta başladığı hatırlatılarak, “Bu süre zarfında Müslümanlar şafaktan gün batımına kadar oruç tutarlar. Yasal olarak çok az şey yasak olsa da yerel gelenek ve göreneklere saygı göstermek büyük önem taşır” denildi.

Açıklamada ayrıca, gündüz saatlerinde kamusal alanlarda yemek ve içecek tüketilmesinin hoş karşılanmayabileceği vurgulanarak, taraftarlardan bu konuda hassas davranmaları istendi.

RESTORAN VE BARLAR AÇIK OLACAK

Liverpool’un bilgilendirme metninde ziyaretçiler için herhangi bir yasal yasak bulunmadığı ancak geleneklere saygı gösterilmesinin önemli olduğu ifade edilerek, “Ziyaretçilerin gündüz yemek yemesi veya içmesi yasak değildir, ancak kamusal alanlarda dini gelenek ve uygulamalara saygı göstermek adet olarak kabul edilir. Barlar ve restoranlar açık kalmaya devam edecektir” denildi.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması 10 Mart Salı günü RAMS Park’ta saat 20.45’te oynanacak.