Liverpool'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Sir Kenny Dalglish'ten üzücü haber geldi.

75 yaşındaki İskoç futbol adamı, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

TEDAVİ SÜRECİNİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla yaptığı paylaşım sonrası açıklama yapmak zorunda kalan Dalglish, tedavisinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Dalglish, "Yanlışlıkla yaptığım sosyal medya paylaşımının da gösterdiği gibi şu anda kanser tedavisi görüyorum. Cep telefonu kullanma becerimin aksine tedavi süreci iyi gidiyor. Aslında bunun özel kalmasını isterdim ancak teknoloji konusundaki yetersizliğim nedeniyle bunu açıklamak zorunda kaldım. Ailem ve benim mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyorum. Bana ve birçok insana gösterdikleri özverili bakım için sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'DAN DESTEK MESAJI

Liverpool Kulübü de yaptığı açıklamada efsane isimlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Kulüp açıklamasında, "Liverpool ailesinin desteği, sevgisi ve en iyi dilekleri Sir Kenny ve ailesiyle birlikte olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN BÜYÜK FİGÜRLERİNDEN

Futbolculuk kariyerine Celtic'te başlayan Kenny Dalglish, Liverpool formasıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İskoç futbol adamı, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğüyle Liverpool tarihinin en saygı duyulan isimleri arasında gösteriliyor.