UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Liverpool’da teknik direktör Arne Slot’un geleceği tartışılmaya başlandı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Galatasaray’a galibiyeti Mario Lemina’nın erken golü getirdi. Bu sonuçla Liverpool, çeyrek finale yükselmek için Anfield’da oynanacak rövanşta skoru çevirmek zorunda kaldı.

CARRAGHER’DEN SERT ELEŞTİRİ

Liverpool’un eski futbolcusu ve yorumcu Jamie Carragher, CBS Sports’ta yaptığı değerlendirmede takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.

Carragher, “Bu Liverpool için kötü bir maçtı. Kötü bir sonuç ve özellikle ikinci yarıda çok zayıf bir performans vardı. Galatasaray çok güçlü bir takım değil. Liverpool’un elemesi gereken bir rakip.” dedi.

'BU TAKIM BEKLENENDEN ÇOK UZAK'

Liverpool’un sezon başındaki beklentilerin çok uzağında olduğunu savunan Carragher, “Bu takımın bu sezon Bayern Münih seviyesinde konuşulması bekleniyordu. Kulüp yazın 400 milyon sterlinden fazla harcama yaptı. Ama şu an Galatasaray karşısında turu çevirmek zorunda olan bir Liverpool’dan bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.

'LIVERPOOL'UN TURU GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Carragher, Liverpool’un turu geçmesi durumunda bile ilerlemesinin zor olacağını söyledi.

Deneyimli yorumcu, “Liverpool’un turu geçeceğini düşünüyorum ama bir sonraki turda Paris Saint-Germain gelirse çok ileri gidebileceklerine inanmıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.