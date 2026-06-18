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Liverpool bu yaz da transfer harcamalarıyla ses getirmeye hazırlanıyor. Andoni Iraola'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Kırmızılar bir süredir gündeminde tuttuğu Yan Diomande için resmi girişimlere başladı.

LIVERPOOL DIOMANDE İÇİN TEKLİF YAPTI

Sky Sports'un haberine göre; Liverpool, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Leipzig'e 90+10 milyon Euro değerinde bir teklifte bulundu.

LEIPZIG'İN REDDETMESİ BEKLENİYOR

Leipzig henüz teklife yanıt vermedi. Ancak Bundesliga ekibinin yıldız oyuncuyu bir sezon da kadrosunda tutmak istediği ve bonservis beklentisinin de 100 milyon Euro'dan daha yüksek bir rakam olduğu aktarıldı.