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Kaynak: Haber Merkezi

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için Liverpool'un kasasından bonuslarla birlikte 123 milyon sterlin çıktığını yazdı.

“PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU HAYALİM”

Barcola, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zaman aldı ama Liverpool formasıyla oynayabileceğim için çok mutluyum. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce Premier Lig'i kazanmak en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, geçen yıl takıma katılan Alexander Isak ve Florian Wirtz'in ardından Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Liverpool, yaz transfer döneminde Victor Munoz, Jeremy Jacquet, Ronald Araujo ve Ifeanyi Ndukwe'yi kadrosuna katmıştı.

PSG’DE 74 GOLE KATKI

Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Barcola, PSG’de geçirdiği üç sezonda 152 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu, bu maçlarda 39 gol ve 35 asist üretti.

Paris ekibiyle üst üste iki Şampiyonlar Ligi ve üç Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Barcola, profesyonel kariyerine Olimpik Lyon’da başladı. Lyon formasıyla 47 maçta 7 gol ve 11 asist kaydeden yıldız futbolcu, Ağustos 2023’te PSG’ye transfer oldu.

Fransa Milli Takımı’nda 28 karşılaşmada 6 gol atan Barcola, 2026 Dünya Kupası’nda 3 kez ağları havalandırdı. Fransız futbolcu, ülkesinin turnuvayı dördüncü tamamladığı süreçte bütün karşılaşmalarda görev aldı.