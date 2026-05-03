İngiltere Premier League devi Liverpool’un, Napoli forması giyen Sam Beukema için 28 milyon euro değerinde bir teklif yaptığı öne sürüldü.

TEAMtalk’ın haberine göre Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, bu transferin gerçekleşmesini bizzat talep etti. Napoli cephesinde ise Teknik Direktör Antonio Conte’nin olası bir satışa sıcak bakabileceği ve transferin “mümkün” olduğu ifade edildi.



ARNE SLOT’TAN NET TRANSFER TALEBİ

Daha önce de Beukema ile ilgilendiği bilinen Arne Slot’un, sportif direktör Richard Hughes’tan transferin tamamlanmasını istediği aktarıldı.



ALTERNATİF ADAY: GONÇALO INÁCİO

Liverpool’un savunma hattı için alternatif isimler üzerinde de çalıştığı belirtildi. Sporting CP forması giyen Gonçalo Inácio’nun da listede yer aldığı ifade edildi.

Football Insider’dan Pete O’Rourke, Inácio’nun Virgil van Dijk için “ideal bir halef” olabileceğini söyledi. O’Rourke, oyuncunun sol ayaklı olması, uluslararası tecrübesi ve Şampiyonlar Ligi deneyiminin önemli avantajlar olduğunu vurguladı.