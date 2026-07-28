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Liverpool, uzun süredir gündeminde bulunan Bradley Barcola transferinde önemli bir aşama kaydetti. İddiaya göre PSG'nin yeni sözleşme teklifini geri çeviren Fransız futbolcu, Premier Lig ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

LİVERPOOL İLE ANLAŞMA SAĞLADI

L'Equipe'in haberine göre 23 yaşındaki Barcola, Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola ile bir görüşme gerçekleştirdi ve İngiliz ekibinin teklifini kabul etti.

Liverpool'un PSG ile resmi görüşmelere başladığı belirtilirken, iki kulüp arasında bonservis konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

PSG'DE FORMA REKABETİNİ KAYBETTİ

2023 yılında Lyon'dan 45 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Bradley Barcola, ilk sezonunda takımın önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Ancak genç yıldız, sonraki sezonda Desire Doue'nin yükselen performansının ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barcola'nın kulübün yeni kontrat teklifini de kabul etmediği belirtildi.

152 MAÇTA 76 GOLE KATKI

Fransız futbolcu, PSG kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 39 gol atıp 37 asist yaptı. Barcola, Paris ekibinde 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil toplam 12 kupa kazandı.

BARCOLA GELİRSE GAKPO AYRILABİLİR

Transfer döneminde şu ana kadar Victor Munoz ve Jeremy Jacquet'i kadrosuna katan Liverpool'un, Barcola transferini tamamlaması halinde Cody Gakpo ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü. İngiliz kulübünün mayıs ayından bu yana Fransız yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.