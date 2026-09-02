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1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Paris Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen özel gecede, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi” belgeseli Parisli izleyicilerle ilk kez buluştu.

Odatv'de yer alan habere göre, Zülfü Livaneli’nin yaşamını ve Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimleri merkeze alan “Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi” belgeseli, 1 Eylül 2026’da Paris’te bulunan mk2 Quai de Loire’da ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ün imzasını taşıyan yapım, izleyicilerden tam not aldı. Livaneli ile belgesel, gösterimin sonunda ayakta alkışlandı.

Paris Kültür Sanat’ın (PKS) organizasyonuyla gerçekleştirilen gecede Livaneli, Parisli sanatseverlerle de bir araya geldi.

Belgesel, Livaneli’nin sadece sanatçı kimliğine değil; müzik, edebiyat, sinema ve toplumsal yaşam içindeki yolculuğuna da ışık tutuyor. Sanatçının hayatının Türkiye’nin yakın tarihiyle kesişen yönleri ise yapımın öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

SÜRGÜN YILLARINDAN DÜNYAYA UZANAN BİR SANAT YOLCULUĞU

Livaneli’nin yaşamında önemli bir döneme karşılık gelen sürgün yılları, belgeselin dikkat çekici temaları arasında yer alıyor.

Siyasi ve toplumsal koşullar nedeniyle Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığı dönem, Livaneli’nin sanat anlayışının ve dünya görüşünün biçimlenmesinde belirleyici oldu. Müzik ve edebiyatı sınırların dışına taşıyan sanatçı, yıllar boyunca eserleriyle farklı coğrafyalarda milyonlarca kişiye ulaştı.

“Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi” de bu kişisel yolculuğu Türkiye’nin toplumsal ve siyasal hafızasıyla birlikte değerlendirerek Livaneli’nin yaşamına daha geniş bir perspektiften bakıyor.

PARİS KÜLTÜR SANAT’TAN KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI

Gecenin organizasyonunu gerçekleştiren Paris Kültür Sanat (PKS), belgesel gösterimini yalnızca bir sinema etkinliği olmaktan çıkarıp müzik, söyleşi ve edebiyatı buluşturan kapsamlı bir kültür gecesine dönüştürdü.

Gösterimin ardından Livaneli’nin bestelerinden oluşan kısa bir resital düzenlendi. Sanatçının eserleri salondaki izleyicilerle yeniden buluşurken, müzik bölümü geceye farklı bir atmosfer kazandırdı.

DİJİTAL PLATFORMLARDA DA İZLEYİCİLERLE BULUŞMASI BEKLENİYOR

Paris’teki ilk gösterimin ardından belgeselin önümüzdeki dönemde dijital platformlarda da izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Paris’teki gösterim, Livaneli’nin sanat yolculuğunun farklı kuşaklardan izleyicilerle yeniden buluşması bakımından da dikkat çeken bir kültür-sanat etkinliği olarak kayıtlara geçti. Gece, sanatçının yıllara yayılan üretimini Paris’te yeniden görünür kıldı.

Livaneli, eserleri, yaşamı ve sanat anlayışıyla yeniden izleyiciyle buluştu.