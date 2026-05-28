Fenerbahçe'de Dominik Livakovic belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertli kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Livakovic, milli takım kampında geleceğiyle ilgili konuştu.

'SEÇİMLERİ BEKLEMEM GEREKİYOR'

Livakovic, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN NE SÖYLEYECEĞİNİ GÖRMEK LAZIM'

Herhangi bir kulüp tercihi olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan 31 yaşındaki Hırvat kaleci, "Hayır. Önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım, ardından bunu mali detaylarla birleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.