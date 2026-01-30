Fenerbahçe'nin sezon başında La Liga ekibi Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic forma giyememesi nedeniyle İspanyol kulübünden ayrılarak Dinamo Zagreb'e geri döndü.

Sezon sonuna kadar eski takımı Dinamo Zagreb'in kalesini koruyacak olan Hırvat file bekçisiyle ilgili transferi sonrası Girona Teknik Direktörü Michel'den açıklama geldi.

GIRONA TEKNİK DİREKTÖRÜ MICHEL: 'LIVAKOVIC İLE SORUNUMUZ YOKTU'

Real Oviedo maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Livakovic'in ayrılığıyla ilgili konuşan Michel, "Livakovic ile bir sorunumuz yoktu. Ancak onun için en doğru karar ayrılmaktı. Bizim açımızdan da bu daha sağlıklı oldu çünkü burada oynamak istemeyen ve mutlu olmayan bir oyuncuyu kadroda tutmak doğru değildi.” dedi.