Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe transferde anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin kalecisi Dominik Livakovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Dinamo Zagreb’e dönecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'i sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattı. Livakovic’in çarşamba günü Zagreb’e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Sezonun ilk yarısını La Liga ekiplerinden Girona’da geçiren Hırvat kaleci, İspanyol temsilcisinde düzenli olarak yedek kalmış ve resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle Livakovic’in Dinamo Zagreb’e transferi için FIFA’dan özel izin çıktığı ifade edildi.