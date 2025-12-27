Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Girona'ya kiralık olarak gönderilen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ara transfer döneminde La Liga ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

GENOA LIVAKOVIC İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Hırvat kalecinin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken Fenerbahçe'ye Serie A'dan resmi teklif geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serie A'da küme hattının hemen üzerine 14. sırada bulunan Genoa, Fenerbahçe'ye Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı lacivertli kulübün kadro planlamasında yer almayan Livakovic için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

DINAMO ZAGREB DE DEVREDE

Livakovic için eski kulübü Dinamo Zagreb'in de devrede olduğu hatta tecrübeli kalecinin de Hırvatistan'a dönmek istediği ancak yapılan teklifin maddi olarak Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılamadığı da kaydedildi.