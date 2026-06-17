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2026 Dünya Kupası L Grubu'nun ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

MODRIC TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmada henüz ilk dakikalarda Hırvatistan adına talihsiz bir an yaşandı.

Kaptan Luka Modric ceza sahası içerisindeki boşta kalan topun uzaklaştırmak isterken arkasından gelen Madueke'yi fark etmedi. İngiliz oyuncunun topa önce dokunmasının ardından Modric, zamanlama hatasıyla Madueke'ye yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet verdi.

LIVAKOVIC'İN KURTARDIĞI PENALTI TEKRARLANDI

Harry Kane penaltıda beyaz noktanın başına geçti. Hırvatistan kalesini koruyan Fenerbahçeli Dominik Livakovic Kane'in penaltısını kurtardı. Ancak Fransız hakem Clement Turpin yapılan incelemenin ardından Livakovic'in iki ayağının da kale çizginin dışında yer aldığının tespit edilmesiyle penaltının tekrar edilmesini istedi.

⚽ İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan attığı golle Hırvatistan karşısında öne geçti. pic.twitter.com/cXERKvVWUc — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

HARRY KANE AYNI KÖŞEYE VURDU, LIVAKOVIC BU KEZ TERSE YATTI

Harry Kane ikinci kez kullandığı penaltı atışında yine aynı köşeye vurdu. Ancak Livakovic bu kez ters köşeye atlayarak topu ağlarında buldu. İngiltere bu golle Hırvatistan karşısında 12. dakikada öne geçti.