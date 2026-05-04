Erasmus+ programı kapsamında Türkiye’ye gelen Litvanyalı öğretmenler, Dikili Ali Çetinkaya İlkokulu’nda bir hafta süren işbaşı gözlem ve deneyim paylaşımı faaliyetlerine katıldı.

SINIF İÇİ UYGULAMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Program boyunca misafir eğitimciler, ders işleyiş yöntemlerinden öğretim tekniklerine kadar pek çok uygulamayı yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Eğitim ortamlarını yakından inceleyen öğretmenler, Türkiye’deki eğitim sistemine dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

KÜLTÜREL VE AKADEMİK ETKİLEŞİM SAĞLANDI

Karşılıklı bilgi alışverişinin öne çıktığı süreçte, iki ülkenin eğitim yaklaşımları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Uzmanlar, bu tür uluslararası değişim programlarının eğitimde kaliteyi artıran önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çekti.

“ÖRNEK BİR ÇALIŞMA” VURGUSU

Programın tamamlanmasının ardından Litvanyalı heyet, okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür mesajı iletti. Mesajda, uluslararası iş birliklerinin ve öğretmenler arası dayanışmanın sürdürülebilir eğitim açısından kritik rol oynadığı belirtilirken, Dikili’de gerçekleştirilen bu çalışmanın akademik ve kültürel gelişime katkı sağlayan örnek bir proje olduğu ifade edildi.