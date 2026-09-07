Kaynak: AA

Litvanya'nın kamu yayıncısı LRT’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Nauseda, Litvanya parlamentosunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Nauseda, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim zaferini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Seçim sonuçlarının, seçmenlerin sandık başındaki tercihlerini etkileyen tek unsurun dış politika olmadığını gösterdiğini belirten Nauseda, "Almanya'nın bazı eyaletlerinde popülist güçlerin güçlenmesi ve yerleşmesi endişe verici." dedi.

Bu durumun gelecek yıllarda Almanya'nın ulusal siyasetindeki bazı siyasi ağırlık merkezlerini değiştirebileceğine dikkati çeken Nauseda, Almanya'nın Litvanya'ya yönelik politikasının dostane ve yapıcı kalmasını umduğunu ve iki ülkenin birbirlerine verdikleri taahhütlere de bağlı kalmalarını beklediğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve hükümetinin dış politikasının "çok açık şekilde tanınabilir" olduğunu kaydeden Nauseda, bu politikanın çok tutarlı olduğunu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya büyük empati ve destek içerdiğini açıkladı.

Nauseda, Almanya'daki seçim sonucunun Avrupa'da daha sıkı bir göç politikasına desteği güçlendirmesini ve Avrupa Konseyi ile diğer Avrupa Birliği (AB) kurumlarında göç konusundaki tartışmaların daha yapıcı hale gelmesini umduğunu söyledi.

AfD, Saksonya-Anhalt'ta dün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazanmış ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edememişti.