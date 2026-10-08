İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - 15 milyon Euro
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular
Transfermarkt, en değerli Türk futbolcular listesini güncelledi. Arda Güler 100 milyon euroluk piyasa değeriyle zirvede yer alırken bazı milli yıldızların değerleri yükseldi, bazılarında ise düşüş yaşandı. İşte en değerli Türk futbolcular...Furkan Çelik
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Ozan Kabak (Hoffenheim) - 15 milyon Euro
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Aral Şimşir (Trabzonspor) - 15 milyon Euro
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Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 16 milyon Euro
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Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 18 milyon Euro
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Yunus Akgün (Galatasaray) - 18 milyon Euro
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Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 28 milyon Euro
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Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 30 milyon Euro
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Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 40 milyon Euro
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Can Uzun (Eintracht Frankfurt) - 45 milyon Euro
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Kenan Yıldız (Juventus) - 75 milyon Euro
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Arda Güler (Real Madrid) - 100 milyon Euro
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