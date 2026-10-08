Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular

Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular

Transfermarkt, en değerli Türk futbolcular listesini güncelledi. Arda Güler 100 milyon euroluk piyasa değeriyle zirvede yer alırken bazı milli yıldızların değerleri yükseldi, bazılarında ise düşüş yaşandı. İşte en değerli Türk futbolcular...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 1

İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - 15 milyon Euro

1 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 2

Ozan Kabak (Hoffenheim) - 15 milyon Euro

2 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 3

Aral Şimşir (Trabzonspor) - 15 milyon Euro

3 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 4

Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 16 milyon Euro

4 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 5

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 18 milyon Euro

5 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 6

Yunus Akgün (Galatasaray) - 18 milyon Euro

6 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 7

Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 28 milyon Euro

7 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 8

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 30 milyon Euro

8 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 9

Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 40 milyon Euro

9 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 10

Can Uzun (Eintracht Frankfurt) - 45 milyon Euro

10 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 11

Kenan Yıldız (Juventus) - 75 milyon Euro

11 12
Liste güncellendi: İşte en değerli Türk futbolcular - Resim: 12

Arda Güler (Real Madrid) - 100 milyon Euro

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