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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırının ardından Türkiye Liseliler Birliği harekete geçti.

Okullarda şiddet, tehdit ve akran zorbalığının normalleşmesine karşı kampanya başlatan liseliler, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Manisa, Afyon, Tekirdağ, Düzce, Mersin ve Konya'da seslerini yükseltti.

Beyaz tişört giyen öğrenciler, “Karanlığa meydan okuyoruz! Aydınlık yarınlar için beyaz giyiyoruz.” mesajıyla sınıflardan ve okul önlerinden güvenli eğitim ortamı talebinde bulundu.

“HİÇBİR ÖĞRENCİ OKULUNA KORKARAK GİTMESİN”

TLB üyeleri, okulların öğrencilerin korku ve tedirginlik yaşayacağı alanlara dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler sınıflardaki tahtalara, “Hiçbir sıra arkadaşımız eksilmesin. Hiçbir öğrenci okuluna korkarak gitmesin.” mesajlarını yazdı.

Beyaz rengin temiz bir başlangıcı temsil ettiğini belirten gençler; şiddetten, korkudan ve zorbalıktan uzak, bilimin, arkadaşlığın ve dayanışmanın öne çıktığı okullar istediklerini ifade etti.

“BİLİMİN MERKEZDE OLDUĞU LİSELER İSTİYORUZ”



TLB Genel Sekreteri Hazal Günser, güvenliğin yalnızca olayların ardından gündeme gelen geçici bir konu olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz liselilerin okuluna giderken korktuğu, şiddetin ve zorbalığın normalleştiği, öğrencilerin sorunlarını anlatacak ve çözüm bulacak mekanizmaları bulamadığı liseler istemiyoruz. Liselilerin güvenliği, bir olay yaşandığında hatırlanan geçici bir başlık olamaz. Bizim istediğimiz yalnızca tehlikeden uzak liseler değildir, aydınlık liseler istiyoruz.”

Günser, bilimin merkezde olduğu, öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmediği ve dayanışmanın güçlendiği liseler istediklerini vurguladı.

Beyaz tişört eyleminin amacını da anlatan Günser, “Şiddetin karşısına arkadaşlığı, korkunun karşısına özgüveni, cehaletin karşısına bilimi koyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ ÇAĞRISI

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çınar Erk de son dönemde yaşanan olaylardan rahatsız olduklarını belirterek okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Erk, okullarda yeterli sayıda polis ve jandarma bulunması, turnike sistemlerinin kurulması ve üst aramalarında dedektör kullanılması yönünde talepte bulundu. Bu önlemlerin yalnızca belirli okullarda değil, tüm okullarda uygulanması gerektiğini savundu.

Şiddete özendiren içeriklere karşı öğrencilerin de sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Erk, gençlerin kötü örnekler yerine Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alması gerektiğini ifade etti.

KAMPANYA BİR HAFTA SÜRECEK

Türkiye Liseliler Birliği tarafından Türkiye genelinde başlatılan kampanyanın bir hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Kampanya, “Karanlığa karşı beyazı kuşanıyor, şiddete karşı sesimizi yükseltiyor, okullarımızı birlikte aydınlatıyoruz!” sloganıyla sürdürülecek.