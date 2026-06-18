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Adana’nın Kozan ilçesindeki Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Yunus Emre Karakoç, İzmir’de gerçekleştirilen KOSBİFEST Kaynakçılık Beceri Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Daha önce bir üniversitenin düzenlediği kaynakçılık yarışmasında da Türkiye ikincisi olan genç öğrenci, gelecekte yüksek gelir potansiyeline sahip su altı kaynakçılığı alanında kariyer yapmayı hedefliyor.

“Başarılar özgüvenimi artırdı”

Kaynakçılığa büyük ilgi duyduğunu dile getiren Yunus Emre Karakoç, elde ettiği başarıların arkasında teknik bilgi, düzenli çalışma ve mesleğe olan sevgisinin bulunduğunu söyledi. Kaynak işlemlerinde doğru açıların ve hareketlerin uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakoç, bu kurallara uyulduğunda kaliteli sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Meslek seçimini 9. sınıfta yaptığını belirten Karakoç, atölye ortamını benimsediğini ve öğretmeninin yönlendirmesiyle yarışmalara katıldığını anlattı. Katıldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerin kendisine olan güvenini artırdığını söyleyen genç kaynakçı, başlangıçta kendi iş yerini açmayı planladığını ancak bugün en büyük hedefinin su altı kaynakçısı olmak olduğunu kaydetti. Bu mesleğin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda geniş iş olanakları sunduğunu da sözlerine ekledi.

Memleketinde gurur kaynağı oldu

Yunus Emre Karakoç’un elde ettiği başarı, memleketi Feke’de de büyük sevinç yarattı. Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, başarılı öğrenciyi makamlarında kabul ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Karakoç’un öğretmeni Mehmet Ataş, öğrencisinin kazandığı derecelerin meslek liselerinde verilen eğitimin niteliğini gösterdiğini belirterek büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.

Okul Müdürü Bünyamin Akbulut ise yarışmaların eğitimin önemli bir tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin gelecekte de yeni başarılarla okulu ve ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.