Edirne Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan konser programında sahne alan koro, rock grubu ve senfoni orkestrası, performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Liseli gençler sahneyi salladı... Senfoni orkestrası ve rock grubu bir araya gelince salon yıkıldı
Edirne Lisesi öğrencilerinin hazırladığı konser programında sahne alan çok sesli koro, rock grubu ve senfoni orkestrası, seslendirdikleri eserlerle izleyenlerden büyük alkış aldı.
Haberi Paylaş
1 7
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programa öğrenciler, veliler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.
2 7
Program kapsamında sahne alan Edirne Lisesi Çok Sesli Korosu, rock grubu ve senfoni orkestrası seslendirdikleri eserlerle büyük beğeni topladı. Klasik müzikten modern eserlere uzanan repertuvarıyla dikkat çeken öğrenciler, performanslarıyla salondan uzun süre alkış aldı.
3 7
Müzik dolu anlar ve sahne performanslarıyla izleyenleri etkileyen öğrenciler, yetenekleriyle takdir topladı.
4 7
5 7
6 7
7 7
Kaynak: İHA