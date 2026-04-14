Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

Okulda yankılanan silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Dehşet anlarında bazı öğrencilerin kurşunlardan korunmak amacıyla sınıfların pencerelerinden atladığı bildirildi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.

OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.

VALİ ŞILDAK: 16 YARALI VAR: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 16 öğrencinin yaralandığını, saldırganın intihar ettiğini söyledi.

Saldırganın 19 yaşında okulun eski bir öğrencisi olduğunu söyleyen Vali Şıldak, şuanda 12 yaralının tedavisinin Siverek Devlet Hastanesinde sürdüğünü, diğer 4 kişinin ise Şanlıurfa’da tedavi altına alındığını vurguladı. Vali Şıldak, "Sabah saatlerinde 09.30 sularında 2007 doğumlu okulun eski bir öğrencisinin pompalı av tüfeği ile okula girerek rastgele ataş açması sonucu 16 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4’ü öğretmen, 1'i polis memuru, 1'i kantin işletmecisidir. Şükürler olsun can kaybımız yok. 2 öğretmen 2 öğrencinin sağlık durumu biraz daha orta seviyede olduğu için il merkezine sevkedildi. 12 yaralımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Saldırgan okulun eski bir öğrencisi, sadece 9. sınıfta bulunuyor daha sonra açık öğretim lisesine geçmiş. 2007 doğumlu. Okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle sıkıştırıldı ve kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Büyük üzüntü duyuyoruz. Soruşturmamız devam ediyor" dedi.

Okul risk değerlendirmesinde riskli bulunmamıştır. Riskli kapsamda bulunmadığı için polis bulunmamıştır.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ:

Öte yandan, daha önce okulun öğrencisi olan ve 1 yıl eğitim aldıktan sonra açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden Ömer Ket'in okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirtildi. Saldırganın mesajında, “Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak” dediği görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik birimlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATI:

Olayda bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

RTÜK'DEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"​Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca şu hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: ​Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. ​ Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. ​ Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. ​Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Gazeteci Çetiner Çetin’de okul saldırı olayı sonrası güvenlik ve bireysel silahlara dikkat çekerek bir yazı yazdı. Çetiner, sosyal medya sitesi x’den yazdığı yazıda şunları kaleme aldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen okul saldırısı, Türkiye’de güvenlik ve bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Pompalı silahla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi yaralanırken, olay anına ait ilk görüntüler yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynakları, özellikle bu tür silahların satış ve denetim süreçlerinin daha sıkı kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekerken, benzer olayların yaşanmaması adına yasal düzenlemelerin hızlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Ayrıca yaşanan tablo, ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı ve güçlü iletişim kurmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.