Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı

Etkinlikle öğrencilerin ve katılımcıların eserleri daha iyi anlamalarını sağlamanın amaçlandığını belirten Sütçü, "Burada temel amacımız etkinlik yardımıyla eserlerin daha iyi tanıtılması, katkıda bulunan öğrencilerimizin ve katılımcıların eserleri daha iyi anlayabilmesini sağlamaktır." dedi.