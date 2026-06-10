Yeniçağ Gazetesi
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Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı

Kastamonu'da lise öğrencileri, "Roman Kahramanları Festivali" kapsamında Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinde yer alan karakterleri kostümleriyle canlandırdı.

Kaynak: AA
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Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı - Resim: 1

Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okudukları eserlerdeki roman kahramanlarının kimliğine bürünerek canlandırdıkları karakter ve kitaplar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı - Resim: 2

Okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Barış Sütçü, etkinlikte yaklaşık 20 Türk ve dünya edebiyatı eserinin tanıtıldığını söyledi.

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Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı - Resim: 3

Etkinlikle öğrencilerin ve katılımcıların eserleri daha iyi anlamalarını sağlamanın amaçlandığını belirten Sütçü, "Burada temel amacımız etkinlik yardımıyla eserlerin daha iyi tanıtılması, katkıda bulunan öğrencilerimizin ve katılımcıların eserleri daha iyi anlayabilmesini sağlamaktır." dedi.

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Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı - Resim: 4

Lise öğrencilerinden Elif Beyza Yıldız, canlandırdığı Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanındaki "Feride" karakteri; Eren Ahmet Seven ise Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım romanındaki "Mehmet Tolun Bey" karakteri hakkında açıklamada bulundu.

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Lise öğrencileri roman karakterlerini canlandırdı - Resim: 5

Etkinliğe, Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın da katıldı.

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