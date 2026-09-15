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İş dünyasının tanınan isimlerinden Celal Can Algül, önceki akşam Sarıyer Uzunya’da gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreniyle doktor Yağmur Gedik ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh şahitliğini oyuncu Asuman Dabak ile Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var üstlendi.

Büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Celal Can Algül, bu özel günde sevdiklerinin yanlarında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıllar süren ayrılığın ardından lise aşkıyla nikâh masasına oturan Algül, geçmişteki ayrılık hikayelerini şu sözlerle anlattı:

"O dönem Yağmur 'Benim hedeflerim var, seninle vakit harcayamam’ diyerek beni terk etmişti. Nasip bu zamanaymış. Hedeflerini de gerçekleştirmiş. Kader bizi bir araya getirdi."

ÜNLÜ İSİMLERDEN YOĞUN İLGİ

Sarıyer'deki düğün törenine cemiyet ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecede dikkat çeken davetliler arasında yer alan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, "Celal de evliler kulübüne girdi. İkisine de mutluluklar diliyoruz" diyerek çifte iyi dileklerini iletti.

Bebeğinin cinsiyetini ve hamilelik sürecini anlatan Alina Boz, "19. haftadayız. Odasını pembeye boyadık. Hiç aşerme durumum olmadı. İnşallah biraz olur da isteklerim de artar. Evde her yerde meyve var zaten" ifadelerini kullandı.

Düğünün nikâh şahitlerinden Asuman Dabak ise çiftin mutluluğuna ortak olduğunu belirterek, "Celal artık kardeşimden de öte oldu. Hayatım boyunca 20’nin üstünde nikâh şahitliği yapmışımdır" dedi.

YAĞMUR GEDİK KİMDİR?

Celal Can Algül’ün eşi Yağmur Gedik, tıp eğitimine uzanan akademik yolculuğuna Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi’nde başladı. Lise eğitimi sonrasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek 2021 senesinde tıp doktoru unvanını aldı.

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrasında Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında uzmanlığını tamamlayan Op. Dr. Yağmur Gedik, hekimlik mesleğine halen daha İstanbul’da devam etmektedir. Özel ve kamu kanallarındaki yoğun mesaisiyle bilinen Gedik, tıbbi uzmanlığının yanında disiplinli ve akademik odaklı kariyer çizgisiyle bilinir.