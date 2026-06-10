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Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, pilotun belgelerinde tespit edilen “gariplikler” üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Geoffrey Wall isimli pilotun ticari pilot lisansına (CPL-A) sahip olduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, Wall’un 2009 yılında lisanssız şekilde hava yolu pilotluğuna başladığını ve 2025 yılında emekliye ayrıldığını aktardı. 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında iç ve dış hatlarda 900’den fazla uçuş gerçekleştiren Wall’un, bu süreçte 2,9 milyon Kanada dolarından fazla maaş aldığı ifade edildi.

Polis, Wall’un 1 Haziran’da gözaltına alındığını ve hakkında “dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma ve sahte nişan bulundurma” gibi suçlamalar yöneltildiğini açıkladı.

Peel Bölgesi Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada soruşturmayı “film senaryosuna” benzetti.

Öte yandan CNN’in haberine göre, Air Canada tarafından yapılan açıklamada, şirket pilotlarının her 6 ayda bir zorunlu eğitimden geçtiği ve uçuş becerilerinin doğrulandığı belirtilerek, söz konusu durumun herhangi bir güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.

Yaşanan olay, Steven Spielberg’in yönetmenliğini üstlendiği ve Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı 2002 yapımı “Catch Me If You Can” (Sıkıysa Yakala) filmini akıllara getirdi.