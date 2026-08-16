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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, tarımsal ürünlerin güvenli koşullarda muhafaza edilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin güçlendirilmesi amacıyla iki önemli düzenlemede değişikliğe gitti.

Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ ile Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde yapılan değişikliklerle sektörde kapasite ve mali yapı açısından yeni kriterler getirildi.

ALT SINIR 35 BİN TON OLDU

Yeni düzenlemeyle kurulacak tesislerde bulunması gereken asgari çelik silo sayısı belirlenirken, lisanslı depoların asgari depolama kapasitesi 35 bin tona yükseltildi.

Halihazırda faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine de gerekli koşulları sağlamaları halinde kapasite artışı için izin alma imkanı tanındı.

SERMAYE ŞARTI DA YÜKSELTİLDİ

Düzenlemeler yalnızca depolama kapasitesiyle sınırlı kalmadı. İşletmelerin finansal yapısını güçlendirmek amacıyla lisanslı depo şirketleri için aranan asgari sermaye tutarları da artırıldı.

Türkiye genelinde halen 266 lisanslı depoculuk şirketi, toplam 14,4 milyon ton depolama kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Bakanlık, yapılan değişikliklerle tarımsal depolama altyapısının geliştirilmesini, işletmelerin finansal dayanıklılığının artırılmasını ve üreticilerin ürünlerini daha etkin şekilde değerlendirebilmesini hedefliyor.