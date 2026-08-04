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Arjantinli yıldız Lionel Messi, Madrid'de çıkan orman yangınlarının ardından anlamlı bir destek verdi.

MESSI'DEN MADRID'E DESTEK

Lionel Messi, İspanya'nın Madrid bölgesinde etkili olan orman yangınlarının ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulundu.

Madrid Özerk Yönetim Başkanı Isabel Diaz Ayuso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Arjantinli yıldızın 80 bin euro bağışta bulunduğunu duyurdu.

AYUSO'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Isabel Diaz Ayuso paylaşımında, "Leo Messi, Madrid'in Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için 80 bin euro bağışladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Madridliler olarak onu hak ettiği alkışla karşılamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

YANGINLAR BÜYÜK TAHRİBATA YOL AÇTI

Madrid'in Sierra Oeste bölgesinde yaklaşık iki hafta etkili olan orman yangınları geniş alanlarda hasara neden oldu.

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak özellikle San Juan Barajı çevresinde ekiplerin soğutma ve gözetim çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.