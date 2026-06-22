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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci maçında son şampiyon Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

MESSİ TARİHİ REKORU KIRMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTI

İlk maçlarını kazanan iki takımın zorlu mücadelesinde Lionel Messi tarihi bir rekoru kırmak için sahaya çıktı.

MARTINEZ YERDE KALDI VE PENALTI KARARI VERİLDİ

Henüz maçın ilk dakikalarında ceza sahası içerisinde Lautaro Martinez'in yerde kalmasıyla birlikte pozisyon potansiyel penaltı sebebiyle VAR tarafından incelendi.

Karşılaşmanın Mısırlı hakemi Amin Omar, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu yeniden izleyerek penaltı kararı verdi.

Lionel Messi penaltıyı kaçırdı! pic.twitter.com/jzs5rurrhu — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

KLOSE'NİN REKORUNU KIRMAYA YAKLAŞAN MESSI PENALTIYI KAÇIRDI

Cezayir'e karşı yaptığı hat-trick ile Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu ünvanına ortak olan Messi Avusturya karşısında tarihi bir penaltı için topun başına geçti. Ancak yıldız oyuncunun şutunda topu direğin dibinden dışarı çıktı.

MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI'NDA PENALTI İSTATİSTİĞİ ŞAŞIRTTI

Opta'nın verilerine göre; Lionel Messi, Dünya Kupası tarinin en fazla penaltı atan (7) ve kaçıran oyuncusu. (3)