Arjantin Dünya Kupası öncesi İzlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
ARJANTİN BARCO'NUN GOLÜYLE İLK YARIYI 1-0 ÖNDE KAPATTI
Valentin Barco'nun 8. dakikada attığı golle maça hızlı başlayan Arjantin, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sahaya çıkan son Dünya Kupası şampiyonunda ikinci yarı yıldız oyuncular oyuna dahil oldu.
LIONEL MESSI 45 SANİYEDE TARİHE GEÇTİ
Lionel Messi, 71. dakikada oyuna girdikten 45 saniye sonra penaltı atışını gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Milli takım kariyerinin 117. golünü atan Messi, Angel Labruna'yı geride bırakarak Arjantin formasıyla ağları havalandıran en yaşlı (38 yıl 11 ay) isim oldu.
ARJANTİN ŞAMPİYONAYA HAZIR BİR GÖRÜNTÜ VERDİ
Arjantin adına son golü ise Thiago Almada 86. dakikada kaydetti. Tangocular, Avusturya, Ürdün ve Cezayir'den oluşan J Grubu'nda mücadele edeceği Dünya Kupası'ndan önce hazır bir görüntü verdi.