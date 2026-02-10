Bir süredir kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren efsane futbolcu Lionel Messi hakkında gündem olan bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'in haberine göre; Arjantinli süper star, beş yıl sonra yapılacak olan Barcelona başkanlığı seçiminde bizzat aday olmayı veya aday olacak bir isme yönetimsel açıdan destek vermeyi hedefliyor.

38 yaşındaki efsanevi yıldız, Inter Miami ile olan sözleşmesi bittikten sonra Barcelona'ya yeniden yerleşip kulüp işlerine dahil olmayı düşündüğü iddia edildi.

Geçen sezon Inter Miami formasıyla 49 resmi maça çıkan Messi, bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de bulundu. 157 dakika süre alan 38 yaşındaki Arjantinli yıldız, 43 gol ve 26 asistle oynadı.