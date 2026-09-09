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Futbolculuk kariyerini Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, saha dışında da futbol yatırımlarını büyütmeye hazırlanıyor.

39 yaşındaki Arjantinli yıldızın, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden CD Eldense'yi satın almak üzere prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

ELDENSE İÇİN PRENSİP ANLAŞMASI

Marca'da yer alan habere göre Messi ile CD Eldense'nin satın alınması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Taraflar arasındaki anlaşmanın mali detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Alicante bölgesindeki Elda kentinin takımı olan Eldense, İspanya 2. Ligi'nde mücadele ediyor. İlk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ekip, 22 takımlı ligde 20. sırada bulunuyor.

MESSI'NİN İKİNCİ KULÜBÜ OLACAK

Satın alma işleminin tamamlanması halinde Eldense, Messi'nin sahibi olduğu ikinci futbol kulübü olacak.

Arjantinli yıldız daha önce İspanya beşinci liginde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornella'nın sahibi olmuştu.