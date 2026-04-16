Futbol dünyasının son dönemdeki en büyük iki yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun arasındaki rekabet bu kez kulüp sahipliğiyle gündeme geldi.

RONALDO ALMERIA'YA ORTAK OLMUŞTU

Cristiano Ronaldo'nun yakın zamanda İspanya 2. Lig takımı Almeria'ya ortak olmasının ardından benzer bir hamle de Arjantinli yıldız Lionel Messi'den geldi.

MESSI İSPANYA 3. LİG TAKIMI UE CORNELLA'YI SATIN ALDI

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasına ismini yazdırdığı gösterişli kariyerinin son dönemlerini MLS'te Inter Miami forması giyerek sürdüren Messi ise İspanya 3. Lig'den bir kulüp satın aldı.

Lionel Messi, Katolonya merkezli İspanya 3. Lig ekibi UE Cornellà'yı satın alarak kulübün tüm hisselerinin yeni sahibi oldu.

MÜTEVAZİ BİR KULÜP OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Ronaldo'ya göre daha mütevazi bir takıma yatırım yapan Lionel Messi'nin bu hamlesinin ardından kulübün seviye atlaması ve ilerleyen dönemde üst liglerde mücadele etmesi bekleniyor.

UE CORNELLA GELİŞMEYİ RESMEN DUYURDU: YÜZYILIN HABERİ

'Yüzyılın haberi' başlığıyla duyurulan gelişmede; David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Keita Baldé gibi önemli isimler UE Cornella altyapısından yetiştiği vurgulandı.

Lionel Messi'nin de genç oyuncuların gelişimine verdiği öneme değinilerek kulübün yeni bir döneme girdiği şu şekilde ifade edildi:

"Leo Messi'nin gelişi, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor; bu dönem, hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temellerini güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmaya devam etmeyi amaçlıyor. Proje, hırsı, sürdürülebilirliği ve yerel kökleriyle güçlü bağı birleştiren uzun vadeli bir vizyon ve stratejik plan tarafından yönlendiriliyor."