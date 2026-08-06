Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu

Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i finale taşıyarak attığı gollerle futbolseverlere unutulmaz bir turnuva performansı izleten Lionel Messi bu etkileyici formunu Inter Miami'ye taşıdı. 38 yaşındaki Arjantinli yıldız Dünya Kupası sonra ilk kez gol sevinci yaşarken rekora koştu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 1

Inter Miami, Ligler Kupası'ndaki ilk maçında Meksika temsilcisi Atletico San Luis'i 4-2 mağlup ederken gecenin yıldızı Lionel Messi oldu.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 2

Dünya Kupası'nın ardından ilk kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamladı.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 3

İLK GOL HARİKA VOLENİN ARDINDAN GELDİ

Maça erken gol yiyerek geriye düşen Inter Miami, 11. dakikada Messi ile eşitliği yakaladı.

Noah Allen'ın sol kanattan yaptığı ortayı tek vuruşla ağlara gönderen Arjantinli yıldız, klasını bir kez daha konuşturdu.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 4

İKİNCİ GOLÜYLE FARKI AÇTI

Messi, 44. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Yine Noah Allen'ın ortasında Yannick Bright'ın yaptığı akıllı koşunun ardından boş kalan Arjantinli yıldız, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 3-1'e taşıdı.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 5

BİR DE ASİST YAPTI

38 yaşındaki futbolcu, ilk yarının uzatma anlarında kullandığı köşe vuruşunda Micael'in golünde de asist yaptı.

Inter Miami devreye 4-1 üstünlükle girerken, mücadele 4-2'lik skorla sona erdi.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 6

REKORA ORTAK OLUNDU

Messi'nin attığı goller onu Ligler Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna taşıdı.

Ancak aynı gece Los Angeles FC forması giyen Denis Bouanga da Chivas karşısında gol atarak Arjantinli yıldızın rekoruna ortak oldu.

Messi'nin Ligler Kupası kariyerindeki gol sayısı 14'e yükselirken bunların 10'unu 2023 yılında kazandıkları şampiyonlukta kaydetmişti.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 7

SIRADAKİ RAKİP MONTERREY

Inter Miami, Leagues Cup açılış etabındaki ikinci maçında cumartesi günü Monterrey ile karşılaşacak.

Monterrey ise ilk maçında Orlando City'ye 2-1 mağlup olurken, yeni transferi Antoine Griezmann takımının tek golünü kaydetti.

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Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu - Resim: 8

Inter Miami, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise gelecek hafta Meksika temsilcisi Leon'a karşı oynayacak.

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