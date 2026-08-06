Lionel Messi durmuyor: Dünya Kupası'ndan sonra attığı gollerle rekora koştu

İKİNCİ GOLÜYLE FARKI AÇTI

Messi, 44. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Yine Noah Allen'ın ortasında Yannick Bright'ın yaptığı akıllı koşunun ardından boş kalan Arjantinli yıldız, yakın mesafeden yaptığı vuruşla skoru 3-1'e taşıdı.