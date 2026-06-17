Lionel Messi, Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya attığı üç golle damga vurdu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, özellikle ilk gol sonrası yaşadığı duygusal anların futbol dışı nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen duygusal tepkilerin sebebi sorulan Messi, “Dürüst olmak gerekirse bu sporla tamamen alakasızdı. Zorlu, karmaşık günler geçirdim.” dedi.

Süreci takım arkadaşları ve teknik ekibin desteğiyle atlattığını belirten Arjantinli yıldız, “Tüm heyete ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Her zaman yanımda oldular. Bu süreci atlatmam için bana çok güç verdiler, hepsi bu.” ifadelerini kullandı.

'BENİM İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Dünya Kupası tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Messi’ye, Miroslav Klose’nin rekoruna ortak olmasının kendisi için ne ifade ettiği de soruldu. Arjantinli yıldız bu konuda oldukça net bir yanıt verdi.

“Dürüst olmak gerekirse orada olmak bir onur, Klose’nin yanında olmak çok önemli. Ronaldo (Nazario) da orada ama bence bunun bir anlamı yok.” diyen Messi, rekor ve istatistiklere çok fazla önem vermediğini vurguladı.

Messi ayrıca, “Mbappe bugün iki gol attı. Bu sadece bir istatistik, başka bir şey değil. Onlarla rekabet edebilmek bir onur olsa da benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ronaldo en büyüklerden biriydi ve birinci sırada değil, yani her şey bir istatistiğe indirgeniyor.” sözleriyle futbolun rakamların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KUPA ÖNCESİ SAKATLIK ENDİŞESİ

Öte yandan Messi’nin Dünya Kupası öncesinde yaşadığı sakatlık süreci de gündeme geldi. Arjantinli yıldız, Inter Miami’nin MLS’te oynadığı son karşılaşmada sahayı sakatlık şüphesiyle terk etmiş, yapılan kontrollerde sol arka bacak kasında “aşırı yüklenme” tespit edildiği açıklanmıştı.