İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve bir başka Premier Lig ekibi daha, dünya yıldızı için teklif vermeyi düşünüyor. MLS’te şampiyonluk kazanan Messi'nin, lige verilen aradan dolayı başka bir takıma kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

LIVERPOOL'DA AYRILIK

Liverpool’da bir diğer yıldız isim M. Salah, Teknik Direktör Arne Slot ile anlaşamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Diğer yandan Liverpool, bir diğer kanat oyuncusu Cheisa’yı takımdan göndermek istiyor.

MLS ŞAMPİYONLUĞU

Lionel Messi, MLS’te harika bir sezon geçirmiş ve takımı Inter Miami’yi şampiyonluğu ulaştırmıştı.