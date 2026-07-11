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Kaynak: Haber Merkezi

Wimbledon’da tek kadınlar finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Çekya tenisinin iki önemli ismi Linda Noskova ile Karolina Muchova karşı karşıya geldi.

FİNALDE ÇEKYA DÜELLOSU

İki Çekyalı tenisçiyi karşı karşıya getiren finalde ilk seti 6-2 kazanan Linda Noskova, maça hızlı bir başlangıç yaptı.

MUCHOVA GERİ DÖNDÜ

İkinci sette büyük bir direnç gösteren Karolina Muchova, rakibinin yakaladığı 5 maç puanını çevirerek seti 7-5 kazandı ve skoru eşitledi.

ŞAMPİYONLUK SETİNDE HATA YAPMADI

Karar setinde yeniden kontrolü eline alan Noskova, 6-3’lük skorla maçı kazanarak Wimbledon şampiyonu oldu.

KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI

21 yaşındaki Linda Noskova, bu zaferle birlikte kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve Wimbledon’da tarihi bir başarıya imza attı.

ZORLU RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Genç tenisçi turnuva boyunca Seidel, Osorio, Cirstea, Keys, Mertens ve Kostyuk gibi güçlü rakipleri eleyerek finale yükseldi.