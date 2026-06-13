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Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de iz bırakan Lincoln Henrique, yeniden Türkiye gündemine geldi. Brezilyalı futbolcu için Süper Lig ekiplerinin devrede olduğu öğrenildi.

SÜPER LİG DEVLERİ TAKİBE ALDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ve Çaykur Rizespor’un 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Kulüplerin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE DÖNEMİNDE ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

2022 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Lincoln Henrique, Jorge Jesus döneminde takımın en önemli joker isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Orta saha, sol kanat ve zaman zaman sol bekte görev alabilen Brezilyalı oyuncu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekmişti.

SAKATLIK KARİYERİNİ ETKİLEDİ

Başarılı futbolcunun kariyeri, yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası sekteye uğradı. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln, bu süreçte kiralık olarak farklı takımlarda forma giyerek yeniden form tutmaya çalıştı.

PORTEKİZ’DE ÇIKIŞ SİNYALİ

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Alverca’da forma giyen Sambacı, burada yeniden çıkış yakaladı. 32 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek eski günlerine dönüş sinyali verdi.