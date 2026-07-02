Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu

Tekirdağ Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet U. (31) ile yanındaki eşi Nurcan U. (32) ve kızları Lina Su U. (4), yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Lina Su U., anne ve babasına müdahale edildiği sırada gözyaşı döktü.