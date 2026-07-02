Yeniçağ Gazetesi
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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu

Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosikletteki anne, baba ve çocukları yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 yaşındaki Lina Su, yerde müdahale edilen anne ve babasının başında gözyaşlarına boğularak yürekleri dağladı.

Kaynak: DHA
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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 1

Tekirdağ Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet U. (31) ile yanındaki eşi Nurcan U. (32) ve kızları Lina Su U. (4), yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Lina Su U., anne ve babasına müdahale edildiği sırada gözyaşı döktü.

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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 2

Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı'nda meydana geldi. Ahmet U.'nun kontrolünü kaybettiği 59 AFR 253 plakalı motosiklet devrildi. Kazada sürücü Ahmet U. ile arkasında bulunan eşi Nurcan ve kızları Lina Su U. yaralandı.

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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 3
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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 4

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Lina Su U., anne ve babasına müdahale edildiği sırada gözyaşı döktü. Lina Su’yu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 5

Yaralı çift ile kızları, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 7
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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 8
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Lina Su’nun gözyaşları kazanın en acı görüntüsü oldu - Resim: 9
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