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Kaynak: ANKA

Türkiye’de yüksek enflasyonun etkisiyle hayat pahalılığı derinleşiyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde manav reyonlarında limonun tanesi 24 liraya satıldığını gören yurttaşlar tepki gösterdi.

Bir limona 24 lira vermenin "lüks" olduğunu dile getiren bir yurttaş, “Bir limona 24 lira verip almam. Yemeklere de nar ekşisi kullanırım” dedi.

Yaşlılık aylığıyla geçimine çalıştığını söyleyen bir diğer yurttaş “Alamam, ne ile alacağım? Verdiği üç kuruş para. Nedir bu milletin çektiği ceza? Ekşi kullanacağız kullanabilirsek bulursak, bulamazsak ne yapacağız? Yaşlılık aylığı alıyorum. Ankara'ya sesimi duyurun” ifadelerini kullandı.

Bir limona 24 liraya verecek imkanları olmadığını söyleyen yurttaşlar, limon yerine limon tuzu kullanmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.