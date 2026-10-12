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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim'de deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Lille Kulübü, Kuzey Valiliği tarafından Galatasaray taraftarları için alınan özel önlemleri duyurdu.

FORMA VE ATKIYA YASAK

Açıklamaya göre Galatasaray taraftarlarının karşılaşmayı deplasman tribününden izlemek için sarı-kırmızılı kulüple iletişime geçmesi gerekiyor.

Galatasaray taraftarlarının kendilerine ayrılan deplasman bölümü dışında Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy'a ve stadyum çevresine Galatasaray forması, atkısı veya kulübü temsil eden herhangi bir simgeyle girmesine izin verilmeyecek.

Deplasman tribünü dışında Galatasaray taraftarı olduğunu açıkça gösteren davranışlarda bulunmanın da yasak kapsamında olduğu belirtildi.

BİLETLERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Kurallara uymayan taraftarların biletlerine el konulabileceği, stadyuma girişlerinin engellenebileceği veya stadyumdan çıkarılabileceği açıklandı.

Gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de işlem yapabileceği belirtilirken, bileti olmayan kişilerin de aynı yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.