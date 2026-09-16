Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Berke Özer, yeni sezona yaptığı başarılı başlangıcın ardından kulübünde ödüle layık görüldü.

26 yaşındaki milli kaleci, ağustos ayında sergilediği performans ve yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken Lille taraftarlarının katıldığı oylamada ayın futbolcusu seçildi.

TARAFTARLAR BERKE ÖZER'İ SEÇTİ

Lille, milli kalecinin kazandığı ödülü resmi kanallarından duyurdu.

Fransız kulübünün açıklaması şu şekilde:

"Sezonun ilk Dogue du mois'sı belli oldu! Sezonun başlangıcındaki dikkat çekici performanslarıyla Berke Özer, yapılan oylamanın ardından Lille taraftarları tarafından ağustos ayının futbolcusu seçildi. Milli Türk kalecimizi tebrik ediyoruz!"

SEZONA ÖDÜLLE BAŞLADI

Böylece Berke Özer, Lille'de 2026-2027 sezonunun ilk ayın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Milli kaleci, Fransa'daki yeni sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla taraftarların oylarını toplamayı başardı.