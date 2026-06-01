Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Davide Ancelotti, kariyerinde babası Carlo Ancelotti'nin görev yaptığı Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Son olarak Brezilya Milli Takımı teknik heyetinde Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını üstlenen genç çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimini ise geçtiğimiz yıl Botafogo'da yaşadı.

Milli kaleci Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Bruno Genesio yönetiminde tamamlanan geçen sezonu Ligue 1'de 61 puanla üçüncü sırada bitirmişti.