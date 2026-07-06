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Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz gibi Türk futbolunun önemli isimlerine yatırım yapan ve bunun karşılığını da bu üç oyuncunun kemik kadrosunu oluşturduğu 2020-2021 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşayarak alan Fransız kulübü Lille, geçtiğimiz yaz da milli kaleci Berke Özer'i kadrosuna katmıştı.

LILLE BU TRANSFER DÖNEMİNDE DE TÜRK FUTBOLCULARA YÖNELDİ

Harika bir sezon geçiren Berke Özer'den de istediği verimi fazlasıyla alan Lille artık bir transfer politikası haline gelen Türk oyuncuları bünyesine katmayı bu dönemde de sürdürmeyi planlıyor.

ARAL ŞİMŞİR'İ TRABZONSPOR'A KAPTIRDIKTAN SONRA YENİ HAMLE

Danimarka ekibi Midtjylland'dan Aral Şimşir için devreye giren Lille, 24 yaşındaki milli oyuncuyu Trabzonspor'a kaptırdıktan sonra Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübüyle tarihi bir sezon yaşayan Başar Önal'ı gündemine aldı.

NEC NIJMEGEN İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre, Lille NEC Nijmegen ile Başar Önal'ın transferi konusunda yaptığı pazarlıklarda önemli mesafe katetti.

BAŞAR ÖNAL HOLLANDA'DA TARİHİ BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen forması ile 34 maça çıkan Başar Önal, 9 gol 8 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Başar Önal, ligi 3. sırada bitiren kulübün tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti almasında Ajax'tan kiralanan bir başka milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile birlikte önemli rol oynamıştı.