Fenerbahçe'ye transferi her ne kadar büyük sükse yaratsa da performansıyla beklentilerin altında kalan Jhon Duran'ın ara dönemde takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Menajerinin birçok farklı ligten teklif getirmesi üzerine; Fenerbahçe yönetiminin transfer görüşmelerine izin verdiği ve golcü oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

JHON DURAN ZENIT'E TRANSFER OLABİLİR

L'Equipe'e göre, Lille ile anlaşmaya yaklaşsa da Fransız ekibinin son anda transferde geri adım atmasının ardından Duran'ın yeni adresi Zenit olabilir.

LILLE RAK-SAKYI'Yİ GÜNDEMİNE ALDI

Lille'in Duran'dan vazgeçme sebebi olarak da; birçok seçeneğin değerlendirildiği ve Crystal Palace'ın sezon başında Rizespor'a kiralayıp ara transfer döneminde de geri çağırdığı Jesurun Rak-Sakyi'yi kadrosuna katma düşüncesinin şimdilik daha ağır bastığı bildirildi.