Fransa Ligue 1’in 32. hafta mücadelesinde Lille, sahasında Le Havre ile 1-1 berabere kaldı.

Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy’da oynanan karşılaşmada iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi Lille, maça hızlı başladı. 29. dakikada Perraud’nun hazırladığı pozisyonda Hakon Arnar Haraldsson skoru 1-0’a getirdi.

Konuk Le Havre ise kısa sürede cevap verdi. 33. dakikada Issa Soumare’nin golüyle skor 1-1’e geldi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmazken Lille puanını 58’e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

Kümede kalma mücadelesi veren Le Havre ise 32 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti.