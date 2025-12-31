Türkiye siyasetinde önde gelen liderler 2026'ya dair mesaj ve dileklerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde bazı önemli eşiklerin geride bırakıldığını belirterek, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyon'un son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Milletimiz müsterih olsun. Bugün CHP, fikren ve zikren iktidar partisidir. Fiilen iktidar ise bir sandık mesafesi kadar yakındır. 2026’nın takvim yaprakları, Türkiye’deki büyük değişim için düşecek. Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu ülkeye barışı, kardeşliği, huzuru ve refahı getireceğiz" dedi.

BAHÇELİ'DEN IŞİD OPERASYONUNA YÖNELİK MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut, sözde, ayakları yere basmayan düşünce israfı yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir. Terörsüz Türkiye' menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir. Bu itibarla milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi, ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi için adeta farz-ı kifaye mertebesinde bir ahlaki vazifedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Namuslu insanların sesinin çıkamadığı, bunun yerine devrik, bitik ve yitik bir hayatın şımarık, medyatik, sonradan görme tiplerinin anıldığı ve öne çıkarıldığı bir ülke ve toplum düzeni şüphesiz sağlıklı değildir" dedi.

Öte yandan Bahçeli, terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyon esnasında meydana gelen çatışmaya değinerek "'Terörsüz Türkiye' seferberliğinden ürken ve korkuya kapılan muhasım ülkelerin istihbarat aparatı ve cinayet makinesi olan DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonları, uyuyan hain hücrelerin dürte dürte uyandırılması dikkatle takip edilmeli ve milli güvenliğimizin bütün koruma kalkanlarıyla mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Adı, kaynağı, gayesi, ürediği veya üretildiği bataklığı ne olursa olsun terör örgütlerine hayat ve varlık hakkı tanınmayacaktır. Tarihi bir beka meselesi olan bu azim ve kararlılık beyanının sonucu olarak terörizmin ve terör örgütlerinin aziz vatan topraklarında tutunmasına karşı olağanüstü ve acımasız bir eylem planlaması inanıyorum ki yapılacak ve sahaya sürülecektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı videolu mesajda, "Yeni yıl çocukların yatağa aç girmediği, gençlerin bavul değil, proje hazırladığı, kadınların özgürce ve güven içinde yaşadığı, alın terinin karşılık bulduğu bir yıl olsun" ifadelerine yer verdi.