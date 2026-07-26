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2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. Tarihi zaferin ardından siyaset dünyasından da peş peşe tebrik mesajları geldi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: “MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞATTI”

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandıran filenin sultanları, azimleri ve mücadeleleriyle milletimize büyük bir sevinç yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum.”

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: “86 MİLYONUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜNÜZ”

Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli voleybolcuları tebrik etti.

“Şampiyon Filenin Sultanları” başlığıyla yayımladığı mesajında Özel şu ifadeleri kullandı:

“Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız.”

MHP’DEN FİLENİN SULTANLARI’NA TEBRİK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“2026 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final maçında Brezilya Milli Voleybol Takımı’nı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU: “İYİ Kİ VARSINIZ”

Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Filenin Sultanları’nın başarısını kutladı.

Dervişoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum. Bu vesileyle başarıdaki katkısıyla adeta spor yöneticiliği dersi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ ve ekibini tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine taşıyan evlatlarımız, azimleriyle, inançlarıyla ve mücadele ruhlarıyla bir kez daha milletimize büyük bir gurur yaşattılar. İyi ki varsınız.”

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: “TÜRK VOLEYBOLUNUN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİLER”

Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajda Filenin Sultanları’nın tarihi başarısını kutladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çin’de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali’nde, güçlü rakibi Brezilya’yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları’nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum.”