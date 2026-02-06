6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde resmi verilere göre 53 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti 100 binden fazla kişi de yaralandı.

Türkiye'yi derinden sarsan felaketin 3. yıldönümünde siyasi parti liderleri deprem bölgelerine ziyarete giderek anmalara katılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL ADIYAMAN'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki "sessiz yürüyüş"e katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.

HATAY'DA ANMA PROGRAMI

Hatay'da valilik koordinesinde "sessiz yürüyüş" yapıldı. Anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı.

Programda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'daki anma etkinliğine katıldı.

Aradan geçen 3 yılın acıları unutmaya yetmediğini vurgulayan Hatimoğulları, "3 koca sene geçmiş olmasına rağmen sanki biz o anı şu an yeniden yaşıyor gibiyiz. 6 Şubat'ı hiç kimse unutmayacak. Hele o yıkıntılardan insanların seslerini duyan bizler, akrabasını kardeşini, dostunu, yurttaşını kaybeden bizler, bu acıyı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat depreminde Hakk'a yürüyen bütün canları saygıyla anıyorum" diye konuştu.