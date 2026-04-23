CHP lideri Özgür Özel, 23 Nisan'ı kutlarken, "Yürü çocuk; sen yürü ki yarınlar aydınlansın" mesajını paylaştı.

O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı.

“Korkma” diyen bir irade,

“Sıra senindir” diyen bir güven bıraktı…

İşte bu yüzden;

Yürü çocuk…

Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.

MHP lideri Devlet Bahçeli imzasıyla yayımlanan mesajda "23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanması Atatürk'ün Türk nesillerine verdiği önemin bir göstergesidir" denildi.



DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Çocukların yoksulluk ve eğitim eşitsizliği çekmediği bir Türkiye" mesajıyla kutladı:

Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Çocukların yoksulluk çekmediği, eğitimde fırsat eşitliğine ulaştığı ve sokaklarda neşeyle koştuğu bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcu.

İYİ Parti kurumsal sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda, "Egemenlik daima milletindir" mesajı verdi.