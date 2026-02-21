İktidar ve muhalefet partileri iftar sofrasında buluşuyor. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği iftar programına bu sene de sürpriz isimler katılıyor.

LİDERLER SAADET İFTARI'NDA BULUŞUYOR

Ramazan sevincinin yaşandığı bu günlerde İstanbul'daki Saadet iftarı'nda AK Parti, CHP, DEVA, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi'nden genel başkan düzeyinde katılımlar sağlanacak.

Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın ev sahipliğindeki iftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.